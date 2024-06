Bayern bleibt beim Ladenschluss um 20 Uhr

München: In Bayern sollen die Geschäfte auch künftig in der Regel spätestens um 20 Uhr schließen müssen. Das sehen die Pläne von Arbeits- und Sozialministerin Scharf für ein neues Ladenschlussgesetz vor. Es liegt exklusiv der "Augsburger Allgemeinen" vor. Demnach ist geplant, die Einkaufsnächte auszuweiten. Und digitale Kleinstsupermärkte sollen rund um die Uhr öffnen dürfen und Versorgungslücken an Sonntagen schließen. Neben Bayern gilt nur im Saarland ein genereller Ladenschluss um 20 Uhr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 04:00 Uhr