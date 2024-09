Bayern bietet Nachbarländern Hochwasserhilfe an

München: Bayern bietet Österreich, Tschechien und Polen wegen der Hochwasserlage Unterstützung an. Staatskanzleichef Florian Herrmann sagte nach einer Kabinettssitzung in München, man habe die Situation in den Nachbarländern mit sehr großem Bedauern und mit großer Betroffenheit und Anteilnahme zur Kenntnis genommen. Auch in Bayern ist die Hochwasserlage in einigen Regionen angespannt. Der Hochwassernachrichtendienst betonte aber, flächendeckende Überschwemmungen von bebauten Gebieten wie Anfang Juni seien nicht zu erwarten.

