Bayern beantragt Vermittlungsausschuss zu Klinikreform

Berlin: Bayern hat im Bundesrat beantragt, die Krankenhausreform in den Vermittlungsausschuss zu geben. Das teilte die bayerische Gesundheitsministerin Gerlach mit. Der Freistaat befürchtet, dass im ländlichen Raum zu viele Kliniken geschlossen werden könnten. In Brandenburg hat Ministerpräsident Woidke offenbar im Streit über die Reform seine Gesundheitsministerin Nonnemacher entlassen. Er nannte zwar keinen konkreten Grund für ihr Ausscheiden. Nach RBB-Informationen will Woidke aber verhindern, dass die Grünen-Politikerin gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses plädiert. Mit dem Gesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sollen die Fallpauschalen abgeschafft werden. Zudem sollen sich Kliniken entweder spezialisieren oder geschlossen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.11.2024 11:15 Uhr