Bayern-Basketballer verlieren in Euroleague

Belgrad: Die Basketballer des FC Bayern sind in der Euroleague noch auf der Suche nach Stabilität. Bei Partizan Belgrad unterlagen die Münchner 78:86 (32:49) und verloren damit auch ihr zweites Auswärtsspiel. Das erste Heimspiel hatte das Team von Gordon Herbert aber gewonnen - schon am morgigen Donnerstag geht es zuhause gegen Paris weiter. Alba Berlin feierte gestern Abend seinen ersten Sieg in dieser Euroleague-Saison - 84:79 (36:36) hieß es den französischen Verein Asvel Villeurbanne.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 03:00 Uhr