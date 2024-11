Bayern-AfD kommt zu Landesparteitag in Greding zusammen

Greding: Die bayerische AfD ist zu ihrem Landesparteitag im mittelfänkischen Landkreis Roth zusammengekommen. Unter anderem geht es darum, ein neues Landesschiedsgericht zu wählen. Außerdem wollen die AfD-Mitglieder über die Migrationspolitik diskutieren. Die Wahlliste für die vorgezogene Bundestagwahl soll in den nächsten Wochen aufgestellt werden. Zum Auftakt heute in Greding haben etwa 300 Menschen gegen die AfD protestiert. Dazu aufgerufen hatten eine Antifa-Gruppe sowie die Initiative "Greding ist bunt". Dabei wurde in Sprechchören unter anderem gerufen "Ganz Greding hasst die AfD".

