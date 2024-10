Bayerischer Städtetag warnt wegen Finanznot vor Einschnitten in Kommunen

München: Der Bayerische Städtetag klagt über Geldmangel. Sein Vorsitzender, der Straubinger Oberbürgermeister Pannermayr, hat im BR von einem Rekorddefizit gesprochen. Er warnte von der größten finanziellen Herausforderung der vergangenen Jahre. Sollte die Finanzausstattung der Kommunen nicht gesichert werden, so Pannermayr, gefährde das die soziale, schulische und technische Infrastruktur. Ob Seniorentreff, Integrationskurs oder Fußballverein - das Geld fehle, wo es besonders dringend gebraucht werde. Laut Pannermayr liegt das an stagnierenden Steuereinnahmen und steigenden Ausgaben. Betroffen sind nach seinen Worten Städte und Gemeinden im ganzen Freistaat. Schon vergangenes Jahr verzeichneten die Kommunen ein Defizit von rund 2,5 Milliarden Euro. Von Januar bis Juni war es dann bereits doppelt so hoch.

