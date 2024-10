Bayerischer Landtag bekräftigt Solidarität mit Israel

München: Die Landtagsfraktionen von CSU, Freien Wählern, Grünen und SPD haben ihre Solidarität mit Israel bekräftigt. Man habe in einer gemeinsamen Resolution drei zentrale Punkte formuliert, sagte die Grünen-Fraktions-Chefin Schulze, von der die Idee zu einem fraktionsübergreifenden Papier stammt. Darin heißt es: Alle am 7. Oktober 2023 von der Hamas verschleppten Geiseln müssten sofort freigelassen, die Angriffe auf Israel beendet werden. Außerdem müsse der Anstieg des Antisemitismus in Bayern bekämpft und das jüdische Leben gestärkt werden. Die Afd wurde an dem Papier nicht beteiligt. Die Resolution mit dem Titel „Solidarität mit Israel - Jüdisches Leben in Bayern schützen“ soll am kommenden Dienstag im Landtag beraten und beschlossen werden. .

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 15:00 Uhr