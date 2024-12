Bayerischer Landkreistag wirft Staatsregierung miserable Klinikversorgung vor

München: Der Bayerische Landkreistag wirft dem Gesundheitsministerium vor, die Klinikversorgung im Freistaat schlecht zu managen. In einem Brandbrief an Ministerpräsident Söder ist von einer drohenden dramatischen Unterversorgung der Bevölkerung die Rede. Wie der Landkreistagspräsident, der CSU-Politiker Karmasin, weiter schreibt, erkenne das Gesundheitsministerium nicht im Ansatz die politische Sprengkraft, die vom Überlebenskampf etlicher Kliniken im Freistaat ausgeht. Kein Krankenhausträger werde freiwillig auf lukrative Leistungsgruppen verzichten. Es bestehe die Gefahr, dass es in diesem Bereich eine Überversorgung geben werde, wogegen zugleich eine dramatische Unterversorgung bei nicht gewinnbringenden Behandlungen und in der Notfallmedizin droht. Karmasin fordert Söder daher auf, das Thema zur Chefsache zu machen.

