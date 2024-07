Bayerischer Integrationsbeauftragter setzt auf KI

Berlin: Deutschland ist bei der Integration von Zuwanderern gut vorangekommen. Zu diesem Schluss kommt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ihrem Bericht zufolge finden 70 Prozent der Zuwanderer einen Arbeitsplatz. Rund zwei Drittel sprechen nach fünf Jahren gut deutsch. Der bayerische Integrationsbeauftragte Straub setzt beim Sprach-Unterricht große Hoffnungen auf Künstliche Intelligenz. So könne die KI mit schnellen Übersetzungen helfen, Kindern das Lernen der deutschen Sprache zu erleichtern. Grundsätzlich hält der CSU-Politiker aber auch an der Forderung nach einer Obergrenze für den Zuzug von Migranten fest. Straub sagte dem BR, man dürfe die Menschen in Bayern nicht überfordern. Deshalb brauche es mehr europäische Solidarität. Nur mit einer Obergrenze könne man den Bedürfnissen der Zuwanderer gerecht werden und die gesamtgesellschaftliche Akzeptanz erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 17:00 Uhr