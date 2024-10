Bayerischer Fernsehpreis "Blauer Panther" wird verliehen

München: Am Abend werden die Blauen Panther verliehen – früher bekannt als der bayerische Fernsehpreis. Einige Gewinner stehen schon fest: In der Kategorie Entertainment wird Heidi Klum gewürdigt - als Gastgeberin und Moderatorin von "Germany's next Topmodel". Den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten bekommt der Kabarettist Dieter Nuhr. Die Preisverleihung ist ab 19 Uhr live in der ARD-Mediathek zu sehen - oder ab 22 Uhr 45 im Bayerischen Fernsehen.

