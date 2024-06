Bayerischer Bauernverband zieht Bilanz des Hochwassers

München: Das Juni-Hochwasser hat mehr als 3.000 Landwirtschaftsbetriebe betroffen. Das schätzt der Bayerische Bauernverband. Mehr als 50 Höfe mussten evakuiert werden. Das Wasser zog über 550 Quadratkilometer Äcker, Grünland und Sonderkulturen in Mitleidenschaft. Laut dem Bauernverband sind besonders Betriebe in den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern betroffen, gefolgt von Höfen in der Oberpfalz und Niederbayern. Lokal gebe es Totalschäden. Der Forstbetrieb Sonthofen im Oberallgäu meldet Schäden in Höhe von einer halben Million Euro an Wegen, etwa durch Rutschungen und Ausspülungen. CSU und Freie Wähler wollen heute eine Pflichtversicherung für Elementarschäden im Landtag einbringen.

