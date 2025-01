Bayerische Städte entsorgen Dutzende Tonnen Silvestermüll

München: In Bayern sind in der Silvesternacht Dutzende Tonnen Müll angefallen. Einige Großstädte haben nun Bilanz gezogen. In München wurden laut Baureferat von der Straßenreinigung 49 Tonnen eingesammelt. Das waren 40 Prozent mehr als im Jahr davor. In Nürnberg gab es laut einer Schätzung der Stadt zwischen 16 und 20 Tonnen Silvestermüll und damit etwa so viel wie in den Vorjahren. In Würzburg fiel der Müllberg mit rund viereinhalb Tonnen etwas größer aus als im Vorjahr.

