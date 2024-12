Bayerische Staatsregierung bringt Wassercent auf den Weg

München: Wer in Bayern Grundwasser entnimmt oder verbraucht, soll künftig eine Abgabe von zehn Cent pro Kubikmeter zahlen. CSU und Freie Wähler haben sich nach langem Streit darauf geeinigt, einen sogenannten Wassercent einzuführen. Grundsätzlich gilt: Alle Entnehmer und Verbraucher von Wasser sollen die neue Gebühr bezahlen müssen - also Versorger, Zweckverbände und Nutzer eigener Brunnen sowie Unternehmen und die Industrie. Es gilt dabei eine Freimenge von 5.000 Kubikmetern im Jahr, unterhalb dieser Grenze werden keine Gebühren fällig. Für Privatpersonen soll sich die Mehrbelastung in Grenzen halten: Nach Schätzung der Koalition liegt sie im einstelligen Euro-Bereich pro Person und Jahr. Ab wann der neue Wassercent fällig wird, ist noch offen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2024 14:45 Uhr