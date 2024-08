Bayerische Sicherheitsbehörden überprüfen Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen

München: Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen sind auch die Sicherheitsbehörden in Bayern in Alarmbereitschaft. Nach den Worten von Innenminister Herrmann liegen für den Freistaat derzeit zwar keine konkreten Gefährdungshinweise vor. Die abstrakte Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus sei aber sehr hoch. Der Deutschen-Presse-Agentur sagte Herrmann, die bayerische Polizei überprüfe die getroffenen Schutzmaßnahmen für Einrichtungen und Veranstaltungen engmaschig und werde diese - wenn nötig - erhöhen. Für das derzeit stattfindende Herbstfest in Nürnberg gibt es nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Innenminister Herrmann wies darauf hin, dass beim Münchner Oktoberfest ein generelles Messerverbot gilt, das konsequent kontrolliert werden soll. Das größte Volksfest der Welt startet am 21. September.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 16:00 Uhr