Bayerische Schüler holen Gold bei Mathe-Olympiade

Flensburg: Bei der Mathematik-Olympiade sind auch bayerische Schüler erfolgreich gewesen: So holte Tina Ding aus Kempten Gold in der 11. Jahrgangsstufe, Vlad Husynin vom Wisberg-Gymnasium Würzburg setzte sich in der 10. Jahrgangsstufe durch. Auch ein Achtklässler aus Kirchseeon und eine Neuntklässlerin aus München sicherten sich je einen ersten Preis. Für den bundesweiten Wettbewerb in Flensburg waren knapp 200 Schüler qualifiziert. Im Herbst haben die Preisträger nun die Möglichkeit, sich ein Ticket für die Internationale Mathematik-Olympiade in Australien zu sichern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 15:00 Uhr