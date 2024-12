Bayerische Lehrer kennen sich nur wenig mit KI aus

München: In Bayern ist das Thema Künstliche Intelligenz offenbar für viele Lehrerinnen und Lehrer Neuland. Das geht aus einer repräsentativen Studie der Ludwig-Maximilians-Universität im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hervor. Demnach gaben nur 16 Prozent der Lehrkräfte an weiterführenden Schulen an, hohe Kompetenzen im Bereich KI zu haben. 46 Prozent dagegen haben kaum Fähigkeiten für den Umgang mit der Technologie. Unter den Schülern zeigt sich ein ganz anderes Bild: Lediglich elf Prozent kennen gar keine KI-Systeme. Aus Sicht von vbw-Hauptgeschäftsführer Brossardt geht es nun darum, die Chancen von digitaler Bildung gewinnbringend zu nutzen. Kindern müsste frühzeitig der kontrollierte und selbstgesteuerte Umgang mit digitalen und KI-gestützten Anwendungen vermittelt werden. Die Autoren der Studie raten zu umfangreichen Fortbildungen für die Pädagogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 15:00 Uhr