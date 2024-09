Bayerische Hochschulen bekommen Antisemitismusbeauftragte

München: An bayerischen Hochschulen soll es künftig eigene Antisemitismusbeauftragte geben. Sie treffen sich am Montag zum ersten Mal in München. Das teilte das bayerische Wissenschaftsministerium mit. Der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Spaenle, bezeichnete die Entscheidung als „wichtigen Schritt in die richtige Richtung“. Laut einer Umfrage des Bundesbildungsministeriums vom März haben ein Drittel aller jüdischen Studierenden in Deutschland schon einmal Diskriminierung erlebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 17:00 Uhr