Bayerische Grüne starten ihre Landesdelegiertenkonferenz

Hirschaid: Die bayerischen Grünen starten am Vormittag in der oberfränkischen Gemeinde in den Abschluss ihrer zweitägigen Landesdelegiertenkonferenz. Erwartet wird auch der Grünen-Vorsitzende Banaszak, der eine Rede halten soll. Ziel ist es, die Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar zu vervollständigen. Die ersten drei Plätze stehen schon fest. Angeführt wird die Liste von der Bundestagsabgeordneten Jamila Schäfer, auf Platz zwei steht Anton Hofreiter, gefolgt von Claudia Roth auf Platz drei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 10:00 Uhr