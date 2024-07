Bayerische Grüne fordern mehr politische Bildung an Schulen

München: Die bayerischen Grünen fordern an allen Schulen im Freistaat mehr politische Bildung, um die Demokratie zu stärken. Fraktionschefin Schulze sagte der Deutschen Presse Agentur, politische Bildung müsse integraler Bestandteil des Lehrplans sein und entsprechend mehr Zeit und Raum erhalten. Deshalb fordere man, dass an allen Schularten ab der 5. Klasse zwei Stunden Politik und Gesellschaft unterrichtet werden. Laut Schulze braucht es mehr qualifizierte Lehrkräfte und Angebote der Mitbestimmungen für junge Menschen. Hintergrund der Forderung ist eine Studie der Uni Bielefeld. Demnach erhalten die Schüler in Bayern viel weniger Unterricht in politischer Bildung als in anderen Bundesländern.

