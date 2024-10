Bayerische Eisenbahngesellschaft stoppt Ausschreibung für zwei Verbindungen

München: Die Bayerische Eisenbahngesellschaft hat das Vergabeverfahren für zwei Bahnverbindungen in Ostbayern gestoppt. Sowohl für die Verbindung München-Hof via Regensburg als auch für München-Prag gab es kein für den Freistaat akzeptables Angebot, wie die BEG mitteilte. Der finanzielle Rahmen sei für beide Strecken in der Summe um mehr als eine Milliarde überschritten worden. Auf die Nutzerinnen und Nutzer dieser Verbindung habe dies keine Auswirkungen, versicherte ein Sprecher. Derzeit ist noch offen, wie es weitergeht. Die aktuellen Verträge laufen noch bis 2028. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft plant, finanziert und kontrolliert den bayerischen Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Verkehrsministeriums.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 20:00 Uhr