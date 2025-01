Bayerische Bischöfe rufen zur Besinnung auf gemeinsame Werte auf

Eichstätt: Der bayerische evangelische Landesbischof Kopp hat zum Jahreswechsel vor Perfektionismus und Überforderung gewarnt. In seiner Neujahrspredigt in der Münchner Matthäuskirche sagte er wörtlich: "Prüft alles und behaltet das Gute." Es sei eine Kunst im Leben, manchmal mit dem Zweit- oder Drittbesten zufrieden zu sein. Auch der Eichstätter Bischof Hanke fand mahnende Worte. Der katholische Bischof sagte im Eichstätter Dom, die Gesellschaft verliere den Sinn für gemeinsame Werte. Die ökologische Krise und der zunehmende Rückzug auf individuelle Selbstverwirklichung seien Symptome dafür. Nachhaltigkeit verlange jedoch Verzicht und Selbstbeschränkung, so der Eichstätter Bischof.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 12:00 Uhr