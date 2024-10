Bayerische Behörden haben weiter keinen Cannabis-Club zugelassen

München: Drei Monate nach der teilweisen Legalisierung von Cannabis haben die Behörden in Bayern bisher noch keinen einzigen Cannabis-Club zugelassen. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegen ihm aktuell 26 Anträge für solche Vereinigungen vor. Die bayerische Staatsregierung hatte schon im Vorfeld der Regelung angekündigt, diese besonders genau prüfen zu wollen. Wer einen Cannabis-Club betreiben möchte, in dem die Mitglieder Cannabis für den Eigenkonsum anbauen, muss unter anderem einen Präventionsbeauftragten benennen. Die dafür vorgeschriebenen Schulungen werden in Bayern jedoch erst seit September angeboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 07:00 Uhr