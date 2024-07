Bayerische Badeseen haben überwiegend gute Wasserqualität

München: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bescheinigt den meisten Badeseen in Bayern eine sehr gute Wasserqualität. Den Angaben zufolge wurden an rund 200 Badestellen mehrfach Proben entnommen. In nahezu 98 Prozent der Fälle sei die Wasserqualität als ausgezeichnet oder gut eingestuft worden, teilte Gesundheitsministerin Gerlach mit. Die Ergebnisse gleichen denen aus dem Vorjahr. Damals hatten die Behörden den Badeseen ebenfalls eine größtenteils erstklassige Wasserqualität attestiert. Getestet wird unter anderem auf Darmbakterien, bei Verdacht auch auf Blaualgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 23:00 Uhr