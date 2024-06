Bayerische AfD startet Meldeportal gegen politische Gegner

München: Der Landesvorstand der bayerischen AfD will Material gegen politische Gegner sammeln. Das geht aus einer internen Rundmail hervor, die dem BR vorliegt. Darin ruft AfD-Landeschef Protschka die Mitglieder dazu auf, sich rege zu beteiligen und - so wörtlich - "Verfehlungen" von Mandatsträgern auf Kommunal-, Bezirks- oder Landesebene zu melden. Das Portal firmiert unter dem Titel "Demokratiewächter". CSU-Fraktionschef Holetschek sprach von einer Stasimethode. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, von Brunn, sagte, ein Denunziationsportal gebe es eigentlich nur in Diktaturen. Und der Grünen-Vizefraktionschef Becher betonte, Ziel des AfD-Portals sei es, Menschen einzuschüchtern und mundtot zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 07:00 Uhr