Bayerische Abgeordnete lassen sich Organspende-Tattoo stechen

München: Mehrere Landtagsabgeordnete haben sich tätowieren lassen, um so für Organspenden zu werben. Der unterfränkische Abgeordnete Zöller von den Freien Wählern ließ sich das Logo einer Organspende-Aktion auf den Oberarm stechen. Die Grünen-Abgeordnete Schuhknecht aus Augsburg entschied sich für den Unterschenkel knapp über dem Fuß. Für die Organspende müsse man politisch gemeinsam an einem Strang ziehen, so Schuhknecht. Das Logo signalisiert die Zustimmung zur Organspende - es besteht aus einem ganzen Kreis und zwei Halbkreisen. Die an der Aktion beteiligten Politiker sprachen sich für die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung aus. Diese Regelung sieht vor, dass jede Person als Organspender gilt, die dem nicht widerspricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 16:00 Uhr