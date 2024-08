Bayer Leverkusen startet mit Sieg in die neue Bundesliga-Saison

Mönchengladbach: Zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen seine Siegesserie fortgesetzt. Der deutsche Meister gewann am Abend das Auftaktspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 3:2 und ist damit seit 35 Bundesligaspielen hintereinander unbesiegt. Dabei profitierte die Mannschaft gestern - wie so oft in der Vorsaison - von einem Last-Minute-Treffer. Das 3:2 fiel in der 11. Minute der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter, den Wirtz im Nachschuss verwandelte. Heute empfängt unter anderem der FC Augsburg Werder Bremen, erst morgen gastiert der FC Bayern beim VfL Wolfsburg. In der zweiten Liga gewann Hannover 1:0 gegen den HSV und Karlsruhe 3:2 gegen Elversberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 06:00 Uhr