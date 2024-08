Baugewerbe verzeichnet im ersten Halbjahr mehr Aufträge

Berlin: Die Auftragslage in der deutsche Bauwirtschaft hat sich in der ersten Jahreshälfte verbessert. Laut Statistischem Bundesamt legten die Auftragseingänge von Januar bis Juni inflationsbereinigt um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Allerdings ist für die verbesserte Lage vor allem der Tiefbau verantwortlich, zu dem auch der staatlich dominierte Straßenbau zählt. Hier gab es in der ersten Jahreshälfte 6,8 Prozent mehr Aufträge. Der Hochbau, der vor allem durch den Wohnungsbau geprägt und überwiegend von der privaten Nachfrage abhängig ist, meldete dagegen einen realen Rückgang.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 12:00 Uhr