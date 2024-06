Bauernpräsident wirft Koalition "Realitätsverlust" vor

Cottbus: Kurz vor Beginn des Deutschen Bauerntags hat Verbandspräsident Rukwied schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhoben. Das von der Koalition geplante Entlastungspaket für Landwirte nannte Rukwied ein Päckchen. Es sei - so wörtlich - Lichtjahre von dem entfernt, was die Bauern an Entlastung bräuchten, so Rukwied im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Der Bauernpräsident hielt der Bundesregierung Realitätsverlust vor, der Frust auf den Höfen sei enorm. Bundesagrarminister Özdemir wies die Vorwürfe zurück. Der Grünen-Politiker sagte dem BR, die Regierung entlaste die Bauern von Bürokratie und verschaffe ihnen mehr Planungssicherheit. Kleinbetriebe - insbesondere in Süddeutschland - profitieren nach Angaben Özdemirs vom Wegfall von Kontrollen und Genehmigungspflichten. Mehr zu fordern, gehöre zur "Job-Beschreibung" eines Bauernpräsidenten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2024 11:15 Uhr