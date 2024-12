Bauernpräsident geht von weiter hohen Butterpreisen aus

Berlin: Butter wird nach Einschätzung von Bauernpräsident Rukwied teuer bleiben. Wörtlich sagte er der Rheinischen Post: "Butter ist ein bisschen wie Dubai-Schokolade" - in Anspielung auf den Luxusartikel-Trend. Grund seien vor allem die hohen Milchpreise und die knappe Versorgung auf dem Milchmarkt. Aktuell liege der Preis für 250 Gramm Butter bei bis zu vier Euro und damit auf Rekordniveau. Lebensmittel würden in Deutschland zu höheren Standards erzeugt als in vielen anderen Ländern, so Rukwied. Heimische Produkte seien deshalb teurer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 06:45 Uhr