Bauernpräsident fordert höherer Preise für heimische Lebensmittel

Cottbus: Vor Beginn des Bauerntags in Brandenburg hat sich Verbands-Präsident Rukwied für höhere Lebensmittelpreise ausgesprochen. In einem Interview sagte er, den Verbrauchern müsse klar sein, dass etwa Fleisch oder Wurst in Deutschland zu höheren Standards erzeugt werden als anderswo. Das müsse auch einen höheren Preis haben. Rukwied forderte einen gesellschaftlichen Konsens, dass Lebensmittel aus Deutschland keine Selbstverständlichkeit sind. Zum Auftakt wird heute auf dem Bauerntag Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir erwartet. Der Grünen-Politiker muss mit Gegenwind rechnen: Die Landwirte hatten immer wieder gegen die Politik der Ampel-Regierung protestiert. Das gestern von der Koalition beschlossene Entlastungspaket, das weniger Bürokratie vorsieht, geht den Bauern nicht weit genug.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 07:00 Uhr