Bauernpräsident beklagt schlechte Ernte

Berlin: Die unbeständige Witterung hat die Bauern in diesem Jahr bundesweit vor enorme Herausforderungen gestellt. Zum Ernte-Auftakt Anfang Juli war noch mit durchschnittlichen Getreidemengen gerechnet worden. Die Erwartungen trübten sich dann aber ein. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, wird am Vormittag die Erntebilanz präsentieren. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sprach Rukwied bereits von schlechten Erträgen, die deutlich unter denen der Vorjahre liegen. Nicht nur die Menge, auch die Qualität hat nach seinen Worten weiter gelitten. Dies liegt laut Rukwied zum einen an der Witterung, zum anderen aber auch daran, das in manchen Gebieten nicht mehr bedarfsgerecht gedüngt werden dürfe, wofür die Politik verantwortlich sei.

