Bauern protestieren gegen geplantes Mercosur-Abkommen

München: Der Deutsche Bauernverband hat für heute zu einem bundesweiten Aktionstag gegen das geplante Handelsabkommen Mercosur aufgerufen. Anlass sind neue Verhandlungen Ende der Woche zwischen der EU-Kommission und den südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien und Paraguay. Proteste sind auch in Bayern geplant, etwa in Unterfranken. Der Geschäftsführer des Bauernverbandes für die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg, Konrad, übt Kritik. Nach seinen Worten führt das Abkommen zu einem verstärkten ungleichen Wettbewerb, zu mehr Marktdruck und schlechteren Vorgaben für die hiesigen Betriebe. Es sei auch die hohe Qualität des Essens auf deutschen Tellern in Gefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 09:00 Uhr