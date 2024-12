Bauern in Bayern protestieren gegen Mercosur-Abkommen

München: Hunderte Landwirte haben am Vormittag in verschiedenen bayerischen Orten mit Protesten gegen das geplante Mercosur-Freihandelsabkommen der EU mit Staaten in Südamerika begonnen. Dazu aufgerufen haben der Verein "Landwirtschaft schafft Verbindung Bayern" und der Bayerische Bauernverband. Sie fürchten eine massive Absenkung von Standards, wenn das Abkommen geschlossen wird. Beispielsweise sei das Pestizid Atrazin, das seit 1991 in Deutschland verboten ist, in Mercosurstaaten noch erlaubt. Die Bauern fordern, dass unter anderem Herkunftsbezeichnungen, Sozialstandards, Medikamenten- und Pestizid-Einsatz weiter den deutschen und europäischen Maßstäben entsprechen. Die Proteste in Bayern sind Teil von europaweiten Aktionen. Die nächste Verhandlungsrunde über das Mercosur-Abkommen beginnt am Donnerstag.

