Batteriespeicher in Schwabmünchen soll in Betrieb gehen

Schwabmünchen: Im Landkreis Augsburg wird am Nachmittag ein neuer Batteriespeicher in Betrieb genommen. Er ist zusammen mit drei weiteren Speichern Teil einer sogenannten "Batteriekette" in Bayern und Hessen. Sie soll die zunehmenden Schwankungen im Stromnetz ausgleichen, die es durch die erneuerbaren Energien gibt. Laut dem Energieversorger VERBUND ist das Projekt ein wichtiger Beitrag zum Gelingen der Energiewende. Zur Eröffnung um 17 Uhr in Schwabmünchen wird auch Staatssekretär Gotthardt vom Bayerischen Wirtschaftsministerium erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 12:00 Uhr