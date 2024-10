Basler sollen über ESC-Umfang abstimmen

Basel: Der Eurovision Song Contest im kommenden Mai wird möglicherweise in deutlich kleinerem Format ausgerichtet. Die nationalkonservative Partei EDU hat heute die Unterschriften für ein Referendum übergeben. Sie kritisiert, die Veranstaltung sei eine reine Show für homosexuelle und nicht-binäre Personen. In vier Wochen sollen die Bürger in Basel nun darüber abstimmen, ob der Kanton sich mit einem zweistelligen Millionen-Kredit an der Ausrichtung beteiligt. Sollte dies abgelehnt werden, will der ausrichtende Sender SRG die ESC-Veranstaltung eindampfen.

