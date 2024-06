Basilika in Benediktbeuern ist einsturzgefährdet

Benediktbeuern: Die Basilika Sankt Benedikt in dem Dorf in Oberbayern ist einsturzgefährdet. Wie Pfarrer Stiegler sagte, habe sich das im Zuge der Dachsanierung herausgestellt, die nach dem schweren Hagel im vergangenen Sommer nötig geworden war. Teile der Stuckdecke hätten jederzeit herunterfallen können. Die im 17. Jahrhundert erbaute Wallfahrtskirche in Benediktbeuern bleibt deshalb bis auf weiteres gesperrt. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich zwei Jahre dauern. Die Kosten werden derzeit mit rund 6,8 Millionen Euro angegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 10:00 Uhr