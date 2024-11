Basel stimmt über Geld für ESC ab

Basel: Die Bürger der Schweizer Großstadt entscheiden heute per Referendum, wie der Eurovision Song Contest im kommenden Jahr finanziert werden soll. Angestoßen wurde die Abstimmung von einer Kleinstpartei, die die Verschwendung öffentlicher Mittel für eine - so wörtlich - blasphemische Musikveranstaltung anprangert. Basel hat für den ESC Zuschüsse in Höhe von 35 Millionen Franken veranschlagt. Sollte das Referendum Erfolg haben, müsste die Veranstaltung im kommenden Mai deutlich kleiner ausfallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2024 09:00 Uhr