Bas beklagt Verhärtung der Debattenkultur im Bundestag

Berlin: Bundestagspräsidentin Bas sorgt sich um die Debattenkultur im Parlament. Sie sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Sprache sei härter und vor allem diskriminierender geworden. Nach Bas Worten hat das die Atmosphäre im Bundestag spürbar verändert. Weiter beklagte die SPD-Politikerin, dass erteilte Ordnungsrufe teilweise als Trophäen gesammelt würden. Rund zwei Drittel der bisher ergangenen 110 Ermahnungen gingen laut Redaktionsnetzwerk an die AfD-Fraktion. Deren Mitglieder kritisierte Bundestagsvizepräsidentin Pau in der Zeitung. Sie stritten nicht um die beste Lösung, sondern versuchten immer wieder, die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Die AfD wolle die Demokratie lächerlich machen, so die Linken-Politikerin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2024 07:00 Uhr