Bargeld könnte knapp werden durch Warnstreiks der Geld- und Werttransportbranche

Berlin: In der Geldtransport-Branche wollen Beschäftigte heute und morgen die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum bundesweiten Streik aufgerufen - auch Bayern ist betroffen. Hintergrund sind die Lohn- und Manteltarifverhandlungen. Gestritten wird unter anderem über höhere Einkommen, über mehr Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zuschläge bei Überstunden. Laut Verdi hat die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste in der zweiten Verhandlungsrunde kein akzeptables Angebot für die rund 10.000 Beschäftigten vorgelegt. Der Streik könnte auch für Verbraucher Folgen haben - etwa wenn das Bargeld knapp wird in Geldautomaten oder kleineren Geschäften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 08:00 Uhr