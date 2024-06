Barcelona will Ferienwohnungen abschaffen

Barcelona: Im Kampf gegen die Wohnungsnot will die spanische Metropole bis Ende 2028 die Vermietung von Ferienwohnungen unterbinden. Alle Wohnungen, die derzeit für einen kurzen Aufenthalt an Touristen vermietet würden, stünden dann den Bewohnern zur Verfügung, sagte Bürgermeister Collboni. Bestehende Lizenzen für Ferienwohnungen werde man nicht erneuern. Durch den Wohnungsmangel seien die Mieten in Barcelona in 10 Jahren um 70 Prozent gestiegen. Der Bürgermeister rechnet nach eigenen Worten nicht damit, dass sich die Situation über Nacht entspannt. Dem Wohnungsmarkt würden aber zeitnah rund 10.000 Wohnungen mehr zur Verfügung stehen.

