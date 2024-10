Banken sind laut Ifo-Institut zurückhaltend bei Krediten

München: Unternehmen in Deutschland kommen derzeit offenbar schwerer an neue Kredite als in den vergangenen sieben Jahren. Das meldet das Münchner Ifo-Institut und beruft sich auf eine Umfrage. Demnach berichten fast ein Drittel der Firmen, die gerade Kreditverhandlungen mit ihre Banken führen, über Probleme. Im vergangenen Jahr waren es 27 Prozent. Besonders betroffen sind offenbar Dienstleister und Industrie-Unternehmen. Der Leiter des Ifo-Bereichs für Umfragen, Wohlrabe, begründete die Entwicklung mit den fehlenden Aufträgen in vielen Branchen. Das lasse die Banken genauer hinschauen. Wohlrabe kritisierte gleichzeitig die Zurückhaltung der Geldinstitute. Wörtlich sagte er: "Da die Unternehmen in Deutschland aktuell wenig investieren, wäre es gut, wenn sie leichter an Kredite kämen."

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2024 10:15 Uhr