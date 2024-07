Bangladesch ändert nach Unruhen umstrittenes Quotensystem

Dhaka: Nach gewaltsamen Unruhen in Bangladesch hat das Oberste Gericht das umstrittene Quotensystem für den öffentlichen Dienst geändert. Demnach sollen künftig 93 Prozent der Einstellungen auf Grundlage von Leistungen erfolgen - bisher waren es weniger als die Hälfte. Nur noch sieben statt 56 Prozent der Stellen gehen an bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Angehörige von Veteranen oder Menschen mit Behinderung. Vor allem Studierende hatten in den vergangenen Wochen ein Ende des Quotensystems in Bangladesch gefordert. Es kam zu schweren Unruhen: Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben; hunderte weitere wurden verletzt. Die Regierung in Dhaka hatte daraufhin eine Ausgangssperre verhängt und das Internet im Land abgeschaltet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 16:00 Uhr