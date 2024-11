Banaszak will Positionen der Grünen deutlicher herausarbeiten

Wiesbaden: Der designierte Grünenchef Banaszak will die Positionen der Partei künftig deutlicher herausarbeiten. In der "Welt am Morgen" auf Bayern 2 sagte Banaszak, bislang sei es nicht gut gelungen, den Menschen zu vermitteln, dass ein mit anderen Koalitionspartnern ausgehandelter Kompromiss nicht identisch mit den Überzeugungen der Grünen ist. Man dürfe nicht so tun, als sei der Kompromiss die Parteiposition. Beim Thema Klimaschutz müsse belohnt werden, wer sich klimafreundlich verhalte. Nur durch diese Art der Klimasozialpolitik könne man mehr Akzeptanz für den dringend notwendigen ökologischen Wandel erreichen, sagte Banaszak. - Die Grünen treffen sich am Nachmittag zu einem dreitägigen Bundesparteitag. Wirtschaftsminister Habeck soll zum Kanzlerkandidaten gekürt werden, außerdem werden die Nachfolger von Ricarda Lang und Omid Nouripour gewählt. Die Führung der Partei sollen künftig Felix Banaszak und Franziska Brantner übernehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 09:00 Uhr