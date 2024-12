Baltische Staaten einigen sich auf Sanktionen gegen Georgien

Tallinn: Die baltischen Staaten verhängen Sanktionen gegen die georgische Führung. Wie die Außenminister von Estland, Lettland und Litauen mitgeteilt haben, sollen sich die Strafmaßnahmen gegen diejenigen richten, die die Proteste in der Südkaukasusrepublik unterdrückten. Gegner der Demokratie und Menschenrechtsverletzer seien in ihren Ländern nicht willkommen, so die drei Minister. Angeblich richten sich die Sanktionen gegen zehn hochrangige Beamte des Innenministeriums in Bukarest. Seit der Parlamentswahl in Georgien, bei der die russlandfreundliche Regierung bestätigt wurde, kommt es immer wieder zu Protesten in Georgien. Die Opposition, die schneller in die EU strebt, spricht von Wahlbetrug. Die Polizei hat mehr als 200 Demonstranten festgesetzt. Mehr als hundert Polizisten wurden verletzt.

