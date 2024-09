Baltenstaaten und Polen wollen EU-Hilfe bei Absicherung der Grenzen

Tallin: Die Nato-Mitgliedstaaten Estland, Lettland, Litauen und Polen bitten die EU um finanzielle Unterstützung beim Bau von Verteidigungsanlagen an den Grenzen zu Russland und Belarus. Die Notwendigkeit ergebe sich für die baltischen Staaten aus der Sicherheitslage, sagte der estnische Verteidigungsminister Pevkur. Dazu sei es auch erforderlich, sich mit Polen abzustimmen. Estland, Litauen und Lettland hatten im Januar das Vorhaben einer "Baltischen Verteidigungslinie" bekanntgegeben. Polen hat ein ähnliches Vorhaben namens "Östlicher Schild" angekündigt. Allein Estland will unter anderem bis zu 600 Bunker an seiner 333 Kilometer langen Grenze zu Russland errichten.

