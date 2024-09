Bahnverkehr läuft nach technischer Störung wieder

Berlin: Nach der technischen Störung läuft der Bahnverkehr in Deutschland heute früh wieder planmäßig. Das hat eine Bahn-Sprecherin mitgeteilt. Eine IT-Panne in Rhein-Main-Gebiet hatte ab dem Nachmittag gestern stundenlang für erhebliche Probleme im Zugverkehr vor allem in der Mitte Deutschlands gesorgt. Die Auswirkungen waren auch in Bayern zu spüren; Züge, die von München über Frankfurt fuhren, fielen aus oder hatten Verspätung. Grund für die Störung war nach Angaben der Bahn offenbar ein technischer Defekt infolge eines Stromausfalls.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.09.2024 11:30 Uhr