Bahnverkehr in Frankreich läuft wieder störungsfrei

Paris: Nach den Anschlägen auf das französische Bahnnetz sind die Reparaturarbeiten an den drei betroffenen Schnellzugverbindungen abgeschlossen. Das teilte die Staatsbahn SNCF mit. Das betrifft sowohl die Strecken zwischen Paris und dem Südwesten Frankreichs, als auch die Verbindungen nach Norden, über die die Züge zwischen Köln und Paris fahren. Die Oststrecke von Paris Richtung Straßburg, Stuttgart und Frankfurt ist bereits seit Samstag wieder in Betrieb. Die Brandanschläge hatten den Bahnverkehr kurz vor Start der Olympischen Spiele schwer gestört. Ermittler prüfen ein Bekennerschreiben mit einem linksradikalen und olympiakritischen Hintergrund, das am Wochenende aufgetaucht war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 07:00 Uhr