Bahnverkehr ab München teilweise immer noch gestört

München: Nach dem Kabelschaden am Wochenende fahren immer noch Regionalzüge und S-Bahnen im Großraum München mit Verspätung oder fallen ganz aus. Eine Bahnsprecherin sagte dem Bayerischen Rundfunk, es könnten schon viel mehr Züge fahren als am Wochenende. Einschränkungen gebe es aber vor allem noch auf den Strecken in Richtung Tutzing, Weilheim und Buchloe sowie bei der S2 und der S20. Vorgestern hatte ein Bagger am Bahnhof Pasing versehentlich mehrere Kabel durchtrennt. Nun müssten unzählige Adern neu verlegt und repariert werden, so die Sprecherin. Bis zum Abend wolle man damit fertig sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 13:00 Uhr