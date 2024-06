Bahnneubaustrecke Ulm-Augsburg soll nur wenig in Natur eingreifen

Augsburg: Die Deutsche Bahn hat ihren Trassenfavoriten für die Neubaustrecke Ulm-Augsburg vorgestellt. Die Strecke soll von Neu-Ulm durch Burlafingen und Nersingen verlaufen; auch ein Stopp in Zusmarshausen ist dann möglich. Laut der Bahn soll bis kurz vor Leipheim die Bestandsstrecke genutzt werden. Danach soll die Trasse an der A8 entlanglaufen, so dass laut Bahn nur geringfügig in Natur und Landschaft eingegriffen werden muss. Anwohner dagegen befürchten eine zusätzliche Lärmbelastung. Künftig soll die Fahrt von Ulm nach Augsburg nur 26 Minuten dauern, aktuell sind es 40 Minuten. Mit einem Baubeginn ist laut Bahn nicht vor 2030 zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2024 19:00 Uhr