Bahn verdoppelt zur EM Bierabsatz in den Bordbistrots

Berlin: Die Deutsche Bahn hat an den ersten fünf Tagen der Fußball-Europameisterschaft den Bierabsatz in ihren Bord-Bistrots verdoppelt. Wie das Unternehmen laut Bild am Sonntag mitteilte, wurden fast 45.000 Liter Bier verkauft. Auch Bratwurst-Semmeln liefen gut: Hier meldet die Bahn ein Plus von 63 Prozent. Insgesamt zog die Bahn eine positive Bilanz der ersten EM-Woche - und bat gleichzeitig um Verständnis für Pannen und Störungen. So war unter anderem der EM-Organisator Philipp Lahm wegen einer Bahnverspätung nicht rechtzeitig ins Düsseldorfer Stadion gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2024 12:00 Uhr